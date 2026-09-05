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Ismail Tasholli nga platforma “Liria ka Emër” ka folur për organizimin e “Marshit për Liri”, i cili do të mbahet më 12 shtator në Prishtinë.
Tasholli ka folur në emisionin "Info Magazine" të Klan Kosovës për marshin që mbahet në sheshin “Skënderbeu”.
“Po, sot një javë e kemi Marshin e Lirisë, në orën 14:00, në sheshin ‘Skënderbeu’”, tha Tasholli.
Ai u shpreh i bindur se ky marsh do të jetë më i madh në krahasim me dy marshimet e mëparshme të organizuara nga kjo platformë, njofton Klankosova.tv.
“Me siguri se do të jetë marshi më i madh në krahasim me dy të tjerët që i kemi organizuar dhe do të jetë organizimi më masiv në këto gjashtë vite angazhim te ‘Liria ka Emër’”, tha ai.
Tasholli tregoi se gjatë ditëve të fundit kanë zhvilluar takime me qytetarë, organizata dhe komunitete të ndryshme, duke theksuar gatishmërinë e tyre për pjesëmarrje.
“Këtë e vërejmë edhe në terren, që nga mëngjesi deri në darkë jemi rrugëve duke takuar njerëz, duke takuar organizata, komunitete të caktuar dhe gatishmëria e tyre është e paparë deri më tash për shkak të shumë arsyeve”, deklaroi Tasholli.
Sipas tij, një ndër arsyet kryesore të këtij mobilizimi është se qytetarët e kanë kuptuar rëndësinë e vendimit që pritet të merret në Hagë.
“Por një ndër arsyet kryesore është që qytetarët e kanë kuptuar peshën e vendimit që do të ndodhë atje”, u shpreh ai.
Tasholli përmendi edhe afrimin e emocionit me verdiktin si një faktor tjetër që, sipas tij, po ndikon në masivizimin e pjesëmarrjes.
Ai shtoi se qytetarët janë të gatshëm të marrin pjesë në marsh, duke theksuar lidhjen e me UÇK-në.
“Do të thotë se secili është i gatshëm. Madje, unë e kam përshtypjen që me të vërtetë kjo shoqëri e do UÇK-në, e di rrugën e saj të sakrificës, krenarisë, dinjitetit, të dhimbjes”, tha Tasholli.