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Në sheshin “Skënderbej” në Shkup është mbajtur një aksion simbolik në mbështetje të ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, të cilët po gjykohen në Hagë.
Aktiviteti, i thirrur nga Forumi Rinor në Shkup, mblodhi një numër të madh qytetarësh, përfshirë ish-bashkëluftëtarë e veteranë të UÇK-së.
Pjesëmarrësit kërkuan drejtësi për ish-krerët e UÇK-së, teksa thanë se presin me optimizëm verdiktin final të Dhomave të Specializuara në Hagë.
Gazetarja e Klan Kosova, Altiana Zogaj, e përcolli këtë ngjarje.
Organizatori i aktivitetit, Jasir Asani tha se tubimi u organizua në kuadër të vendimit që pritet të merret në Hagë.
Në mesin e të pranishmëve ishte edhe komandant Hoxha, i cili gjatë luftës kishte shërbyer në zonën e Dukagjinit.
Ai tha se, pavarësisht vendimit të Gjykatës Speciale, kontributi i ish-krerëve të UÇK-së në luftën për çlirimin e Kosovës, sipas tij, nuk mund të zhbëhet.
Aktiviteti përfundoi me një simbolikë të veçantë. Organizatorët liruan katër pëllumba nga kafazi, duke i konsideruar ata si simbol të lirisë që, sipas tyre, pritet të konfirmohet me verdiktin final në Hagë.
Vendimi pritet të shpallet nesër, duke filluar nga ora 10:00. /Klankosova.tv