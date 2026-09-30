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Sheshi i kryeqytetit do të jetë kryeqendra e vëmendjes për ditën e enjte.
Nesër do të organizohet marshi "Jo në emrin tim" i thirrur nga platforma "Liria Ka Emër", e që do të mbahet nga ora 16:00.
29 vjet pas sikur 1 tetorin e 1997-ës, Prishtina do të mbushet me njerëz, por ndryshe nga studentët atëbotë, ata do të shprehin pakënaqësinë e tyre për dënimin e çlirimtarëve.
Kjo dalje në rrugë, sipas Tashollit, do të jetë mesazh edhe për politikën, që të veprojë për Ligjin për Dhomat e Specializuara.
Këta bënë thirrje që pjesëmarrja të jetë sa më masive, teksa përshendesin edhe tubimet në mërgatë.