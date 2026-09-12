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Artisti i mirënjohur, Arif Vladi ka interpretuar para masës së gjerë në Prishtinë këngën "Marshi i UÇK-së".
Qytetarë të shumtë nga të gjitha qytetet shqiptare dhe diaspora i janë bashkëngjitur thirrjes së platformës "Liria Ka Emër" për "Marshin për Liri" në solidarizim me ish-krerët e UÇK-së në Hagë.
Paraprakisht, qytetarëve i janë adresuar me fjalimet e tyre, organizatorët: Eliza Hoxha dhe Ismail Tasholli, kreu i OVL-UÇK-së, Hysni Gucati dhe vajza e dëshmorit të kombit, Bajram Sylejmani, Lirjona Sylejmani.