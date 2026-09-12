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Mbështetja për ish-krerët e UÇK-së solli mijëra qytetarë në rrugët e kryeqytetit, ndërsa disa prej tyre, për të parë më mirë marshin, u ngjitën edhe në degët e pemëve.
Sipas fotografive nga vendi i ngjarjes, dy qytetarë shihen të ulur mbi pemë, duke ndjekur nga aty marshimin që u zhvillua në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së.
Nën flamujt kuqezi dhe mes thirrjeve për liri e drejtësi, Prishtina u mbush me qytetarë nga të gjitha anët e Kosovës.
Sipas organizatorëve, në marsh morën pjesë rreth 100 mijë qytetarë, të cilët kërkuan “Liri për Çlirimtarët”, vetëm tri ditë para shpalljes së vendimit final në Hagë për ish-krerët e UÇK-së./Klankosova.tv