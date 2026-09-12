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Në Prishtinë është mbajtur “Marshi për Liri”, ku mijëra qytetarë kërkuan drejtësi dhe lirimin e ish-krerëve të UÇK-së, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi, para verdiktit që pritet të jepet më 16 shtator në Hagë.
Organizatorët dhe përfaqësuesit politikë deklaruan se lufta e UÇK-së ishte e drejtë dhe se asnjë proces gjyqësor nuk mund ta ndryshojë historinë e saj.
Kryetari i PDK-së, Bedri Hamza, u bëri thirrje vendimmarrësve në Hagë që të mendojnë për pasojat e vendimit, ndërsa kryetari i Aleancës, Ardian Gjini, tha se UÇK-ja luftoi përballë krimeve të kryera ndaj shqiptarëve në Kosovë.
Në marsh u kërkua drejtësi edhe për Salih Mustafën, vajza e tij, Buna Mustafa, tha se lufta e UÇK-së ishte “e drejtë, e pashmangshme dhe e domosdoshme”.
Sipas organizatorëve, në marsh morën pjesë rreth 100 mijë qytetarë, tubimi u shoqërua me brohoritje dhe këngë patriotike, ndërsa pjesëmarrësit shprehën shpresën për kthimin e ish-krerëve të UÇK-së në Kosovë.