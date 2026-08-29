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Kryetari i Drenasit, Ramiz Lladrovci, ka bërë thirrje për pjesëmarrje në marshin e 12 shtatorit që mbahet në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë.
Përmes një postimi në Facebook, Lladrovci ka ftuar qytetarët që t’i bashkohen tubimit që mbahet në përkrahje të ish-krerëve të UÇK-së që po mbahen në paraburgim në Hagë.
“Qytetarë të nderuar, më 12 shtator, në ora 14:00, do të bashkohemi në sheshin ‘Skënderbeu’ në Prishtinë, për të përkrahur liderët tanë të luftës dhe paqes”, ka shkruar Lladrovci.
“Gjithmonë të bashkuar për lirinë, për UÇK-në. Liri për çlirimtarët!”, ka shtuar ai, transmeton Klankosova.tv
Marshi në mbështetje të katërshes së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës: Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit mbahet para vendimit përfundimtar të 16 shtatorit në Hagë.
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