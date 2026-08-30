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Ish-këshilltari i Hashim Thaçit, Ardian Arifaj, ka folur për marshin e paralajmëruar më 12 shtator në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së që po përballen me procesin gjyqësor në Hagë.
Në emisionin “Info Magazine” në Klan Kosova, Arifaj tha se protesta është menduar si një aktivitet gjithëpopullor dhe se ftesa u drejtohet të gjithë qytetarëve, pavarësisht përkatësisë politike.
Sa di unë janë të ftuar të gjithë dhe nuk di që ka aty diskutime kush me u thirrë e kush mos me u thirrë sepse marshi është ideuar ashtu që të jetë gjithëpopullor edhe ftesa është për të gjithë sepse nuk është në pyetje pra vetëm fati i Hashim Thaçit ose Kadri Veselit ose Jakup Krasniqit ose Rexhep Selimit ose dhe të tjerët që janë në Hagë nuk është pyetje vetëm fakti fati i tyre është i tërë Kosovës edhe e ardhmja jo vetëm e kaluara por dhe e ardhmja e shtetit të Kosovës se sa do të pranohet sa do të kontestohet në të ardhmen se nëse do të kemi një vendim çfarë nuk e dëshirojmë, nuk e presim”, tha Arifaj.
Sipas tij, një vendim i pafavorshëm nga Gjykata Speciale do të mund të ndikonte edhe në mënyrën se si Kosova e ndërton narrativën për të kaluarën dhe të ardhmen e saj.
Arifaj gjithashtu tha se marshi i 12 shtatorit pritet të jetë kulmi i një fushate dhe aktivitetesh që tashmë kanë nisur në komunat e Kosovës./Klankosova.tv