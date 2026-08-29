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Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë arritur një marrëveshje me Venezuelën për të kontrolluar më shumë se 65 miliardë fuçi të rezervave të saj të naftës.
Kështu njoftoi presidenti amerikan Donald Trump.
"Ky transaksion historik i dyfishon më shumë rezervat amerikane të naftës, rrit shumë furnizimin tonë me naftë dhe do të ulë ndjeshëm çmimet e gazit për të gjithë amerikanët", postoi Trump në mediat sociale.
Presidentja e përkohshme e Venezuelës, Delcy Rodriguez, e përshëndeti marrëveshjen si një marrëveshje që do të ndihmonte ringjalljen ekonomike të vendit të saj.
Trump u zotua të shfrytëzonte rezervat e Venezuelës, më të mëdhatë në botë, pasi SHBA-të kapën Presidentin e saj të atëhershëm Nicolás Maduro këtë vit. Kohët e fundit, Trump ka qenë nën presion për të zbutur çmimet e brendshme të benzinës, të cilat u rritën ndjeshëm për shkak të konfliktit me Iranin, raporton BBC, transmeton Klankosova.tv.
Sekretari i Shtetit Marco Rubio e quajti marrëveshjen e naftës "një fitore të madhe si për popullin amerikan ashtu edhe për atë venezuelian". Pak detaje u publikuan.
"Për popullin venezuelian, kjo marrëveshje do të sjellë gati 100 miliardë dollarë investime private, do të mbështesë mijëra vende pune me paga të larta dhe do të nxisë rindërtimin e ekonomisë së Venezuelës", tha Rubio në mediat sociale.
Në postimin e tij, Trump tha se Rubio dhe Sekretari i Mbrojtjes Pete Hegseth kishin arritur marrëveshjen me udhëheqjen e Venezuelës "përmes një partneriteti me biznesin privat".
Ai nuk dha detaje mbi partneritetin dhe as nuk përshkroi angazhimet dhe kushtet e mundshme për SHBA-në në marrëveshje, por pretendoi se marrëveshja u arrit "pa asnjë kosto për taksapaguesit amerikanë".