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Marrëveshja mes Lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës për kandidaturën e Bekim Sejdiut për president pritet t’i hapë rrugë formimit të institucioneve të reja.
Hulumtuesi i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Naim Jakaj, ka thënë se fillimisht duhet të vazhdojë seanca konstituive e Kuvendit, ndërsa pas konstituimit duhet të procedohet me formimin e Qeverisë.
Sipas Jakajt, për zgjedhjen e presidentit duhet të ketë edhe një kandidat tjetër, ndërsa mbetet e hapur çështja e sigurimit të votave. Në dy raundet e para kërkohen 80 vota, ndërsa në raundin e tretë 61 vota, me pjesëmarrjen e së paku 80 deputetëve.
Ai ka thënë se fillimisht duhet të shihet nëse të gjithë deputetët e LDK-së do ta mbështesin marrëveshjen dhe kandidaturën e Sejdiut, ndërsa nuk e ka përjashtuar mundësinë që Albin Kurti të kërkojë garanci për mbështetjen e kandidatit.
Ndërkohë, Kuvendi ende nuk është konstituuar, pasi në dy tentimet e deritanishme nuk është zgjedhur kryetari i Kuvendit.