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Ambasadori në largim i Francës në Kosovë, Olivier Guerot, i ka cilësuar marrëdhëniet mes Kosovës dhe Francës si miqësore dhe afatgjata.
Në intervistën ekskluzive në “Info Magazine” në Klan Kosova, Guerot tha se “miqësia” është fjala më e mirë për të përshkruar raportet mes dy vendeve.
Ai theksoi se Franca ka qenë mbështetëse e Kosovës ndër vite, ndërsa gjatë mandatit të tij katërvjeçar ka punuar që këto marrëdhënie të thellohen edhe më shumë, veçanërisht në fushën ekonomike dhe kulturore.
‘Shpresoj dhe kam punuar shumë me ekipin tim gjatë katër viteve që marrëdhëniet të jenë edhe më të thella se ç’kanë qenë, edhe pse kanë qenë shumë të mira…ne kemi marrëdhënie shumë miqësore me Serbinë, kemi marrëdhënie shumë miqësore me Kosovën. Mendoj se të gjithë duhet të ndjekin shembullin tone”, deklaroi ai.
Gjatë intervistës, diplomati francez foli edhe për sfidat e mandatit të tij, duke veçuar sulmin në Banjskë si momentin më të vështirë, ndërsa tha se dëshira e tij është që Kosova të vazhdojë drejt një situate më të qetë.
Ndiqni intervistën e plotë: