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Protestuesit kanë mbërritur te objekti i Qeverisë së Kosovës, pas marshimit të tyre nga sheshi “Zahir Pajaziti”, e duke u ndaluar te Minsitria e Drejtësisë dhe te objektet e sistemi të drejtësisë e hetuesisë.
Me të mbërritur para objektit të ekzekutivit, protestuesit kanë shkruar në dyer “marre” dhe “drejtësi”.
Gjithashtu, kanë vazhduar thirrjet për dorëheqje e shkarkime për rastin e Arlinda Zekajt.
Edhe para Qeverisë është lëshuar biseda e Arlindës me togerin policor, Faruk Muqolli. /Klankosova.tv