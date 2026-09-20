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Bllokimi i disa rrugëve në Fushë Kosovë dhe zona të tjera për maratonën ndërkombëtare “Prishtina 2026”, ka shkaktuar vështirësi në qarkullim.
Rreth 1 mijë e 600 garues morën pjesë në maratonë, ndërsa rrugët u bllokuan për disa orë gjatë së dielës.
Policia kishte njoftuar për rrugët alternative një ditë më herët, por disa qytetarë e konsideruan njoftimin të vonshëm dhe kërkuan menaxhim më të mirë të trafikut.
Maratona përfshiu garat në distanca prej 42, 21.1, 10 dhe 5 kilometrash.
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