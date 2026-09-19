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Trajneri i Kombëtares shqiptare, Rolando Maran, ka publikuar listën për katër ndeshjet e radhës në Ligën e Kombeve.
Mes emrave të munguar bien në sy Armando Broja dhe Nedim Bajrami, ndërsa lista sjell edhe disa risi e rikthime.
Një nga surprizat është rikthimi i portierit Etrit Berisha, ndërsa në grup pritet të jenë edhe emra të rinj si Sabah Kerjota, Amar Gërxhaliu dhe Nelson Viper.
Në Kombëtare rikthehen gjithashtu Rei Manaj dhe Ernest Muçi.
Kuqezinjtë do ta nisin këtë seri më 26 shtator ndaj Bjellorusisë, më pas luajnë me San Marinon më 29 shtator, Finlandën më 3 tetor dhe sërish San Marinon më 6 tetor.
Panorama Lista e Maranit shënon kështu një tjetër hap në projektin e trajnerit italian, me disa fytyra të reja dhe mungesa të rëndësishme./Klankosova.tv