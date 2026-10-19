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Ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci, ka pritur në takim komandantin e ri të KFOR-it në Kosovë, gjeneralmajorin Roberto Vergori, të cilin e ka uruar për marrjen e detyrës së re.
Përmes një njoftimi, Maqedonci bëri të ditur se gjatë takimit është diskutuar për zhvillimet e fundit në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes, si dhe për rëndësinë e komunikimit dhe koordinimit të vazhdueshëm ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe KFOR-it, transmeton Klankosova.tv.
Ai theksoi gjithashtu nevojën për avancimin e mëtejmë të bashkëpunimit me misionin e NATO-s në Kosovë, duke vlerësuar rëndësinë e partneritetit në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në vend.
Maqedonci ritheksoi se anëtarësimi i Republikës së Kosovës në NATO mbetet prioritet strategjik dhe objektiv kyç për të ardhmen e vendit.
“Republika e Kosovës mbetet e përkushtuar ndaj bashkëpunimit të ngushtë me KFOR-in dhe partnerët ndërkombëtarë në funksion të ruajtjes së paqes, sigurisë dhe stabilitetit”, thuhet në njoftimin e ministrit.