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Ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci ka pritur në një takim, presidenten e Republikës së Kosovës, Justina Shiroka Pula.
Kjo ka qenë vizita e parë e Shiroka Pulës në Forcën e Sigurisë së Kosovës, në cilësinë edhe të Komandantes Supreme të FSK-së.
Maqedonci ka shkruar në Facebook, për temat e diskutuara me kryetaren e shtetit.
“Gjatë takimit, e informova Presidenten për punën dhe angazhimet e Ministrisë së Mbrojtjes, procesin e zhvillimit dhe modernizimit të Forcës së Sigurisë së Kosovës, si dhe objektivat dhe prioritetet tona në fushën e mbrojtjes. Presidentes Shiroka-Pula i urova suksese në ushtrimin e detyrës së saj, duke shprehur gatishmërinë për bashkëpunim dhe koordinim të vazhdueshëm në përmbushjen e objektivave tona të përbashkëta në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë së Republikës së Kosovës.”, ka shkruar Maqedonci.
Paraprakisht, presidentja Shiroka Pula është pritur edhe nga komandanti i përgjithshëm i FSK-së, Bashkim Jashari, me ç’rast asaj i është bërë një pritje me ceremoni ushtarake. /Klankosova.tv