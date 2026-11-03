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Ministri i Mbrojtjes i Kosovës, Ejup Maqedonci, ka marrë pjesë në Konferencën e Sigurisë në Berlin (Berlin Security Conference), ku ishte i ftuar si panelist në debatin kryesor të nivelit të lartë me temën “Parandalimi përmes vigjilencës: Si të frenohet ndërhyrja ruse”.
Në këtë panel, Maqedonci diskutoi së bashku me përfaqësues të lartë të NATO-s dhe Gjermanisë mbi kërcënimet që burojnë nga ndërhyrjet dhe ndikimi rus, sfidat aktuale të sigurisë evropiane, si dhe nevojën për forcimin e bashkëpunimit ndërmjet aleatëve dhe partnerëve strategjikë, transmeton Klankosova.tv.
Gjatë diskutimit u theksua rëndësia e vigjilencës, koordinimit dhe bashkëpunimit ndërkombëtar si elemente kyçe për parandalimin e kërcënimeve dhe ruajtjen e paqes e stabilitetit në Evropë.
"Republika e Kosovës mbetet e përkushtuar ndaj forcimit të kapaciteteve të saj mbrojtëse dhe kontributit aktiv në sigurinë rajonale dhe ndërkombëtare, në bashkëpunim të ngushtë me partnerët tanë strategjikë", ka shkruar ministri në Facebook./Klankosova.tv