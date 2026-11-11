Lajmet e fundit
Portieri legjendar gjerman, Manuel Neuer, pritet t’i japë fund karrierës si futbollist profesionist në përfundim të këtij sezoni.
Pavarësisht problemeve me lëndimet, 40-vjeçari dëshiron ta përfundojë sezonin me fanellën e Bayern Munichut dhe më pas t’i varë dorezat, duke i dhënë fund një karriere të jashtëzakonshme.
Sipas raportimeve, mundësia që Neuer të pensionohet këtë verë është 99.9 për qind. Ndërkohë, drejtuesit e Bayernit kanë nisur përgatitjet për të gjetur një portier të ri rezervë, në kuadër të ndryshimeve të mundshme në repartin e portierëve.