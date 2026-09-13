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Lideri i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti raportohet se po shkon në takim me Ushtruesen e Detyrës së Presidentes, Albulena Haxhiu për të pranuar mandatin për kandidat për kryeministër të Kosovës.
Megjithatë, Kurti për media tha se Haxhiu e ka ftuar në takim atë, por nuk e përmendi arsyen e ftesës.
Kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu tha se e konsideron parlamentin si të konstituuar pas votimit të nënkryetarëve: Kujtim Shala, Emilia Rexhepi dhe Tanja Vujoviq.
Burimet e Klan Kosovës mësojnë se sot do të mbahet seanca për zgjedhjen e Qeverisë së Kosovës rreth orës 14:30.