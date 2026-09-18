Lajmet e fundit
Roberto Mancini ka publikuar listën e Kombëtares së Italisë për katër ndeshjet e ardhshme në Nations League, me nëntë futbollistë të rinj dhe disa rikthime.
Mes emrave të rinj janë Michael Kayode, Alessandro Romano, Issa Doumbia, Antonio Vergara dhe Mohamed Ali Zoma, ndërsa në listë janë rikthyer Nicolo Fagioli dhe Nicolo Zaniolo. Pas më shumë se katër vitesh është ftuar edhe Rolando Mandragora, transmeton Klankosova.tv.
Italia do ta nisë këtë cikël më 25 shtator ndaj Belgjikës në Romë, ndërsa më 28 shtator do të përballet me Turqinë.
Më 2 tetor “Azzurrët” do të luajnë ndaj Francës, ndërsa më 5 tetor do ta presin Turqinë në Bologna.
Lista e Italisë:
Portierë: Carnesecchi, Donnarumma, Pessina, Vicario.
Mbrojtës: Ahanor, Bastoni, Calafiori, Coppola, Di Lorenzo, Dimarco, Ghilardi, Kayode, Kouadio, Mancini, Scalvini.
Mesfushorë: Barella, Cristante, Doumbia, Fagioli, Frattesi, Mandragora, Romano, Tonali.
Sulmues: Cambiaghi, Pio Esposito, Sebastiano Esposito, Inacio, Kean, Maldini, Raspadori, Scamacca, Vergara, Zaniolo, Zoma.