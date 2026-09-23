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Manchester United ka bërë një hap të madh drejt ndërtimit të stadiumit të ri, me kapacitet prej 100 mijë tifozësh.
Klubi ka konfirmuar se ka siguruar tokën ku parashihet të ndërtohet arena e re, duke e cilësuar këtë si një moment të rëndësishëm në projekt.
CEO i Manchester United, Omar Berrada, ka deklaruar se klubi po punon dhe është i fokusuar në planet për zhvillimin e stadiumit të ri.
Stadiumi i ri pritet të jetë një nga projektet më ambicioze në historinë e klubit, ndërsa puna për fazat e ardhshme tashmë ka nisur./Klankosova.tv