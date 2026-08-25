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Alejandro Balde mund të largohet nga Barcelona në ditët e fundit të afatit kalimtar, pasi mbrojtësi spanjoll është i hapur për një transferim te Manchester United
Sipas ESPN, 22-vjeçari është bërë një nga objektivat e klubit anglez, i cili po kërkon përforcime në krahun e majtë të mbrojtjes, transmeton Klankosova.tv.
E ardhmja e Baldes në Barcelonë është vënë në pikëpyetje pasi ai nuk ishte pjesë e skuadrës për ndeshjen e parë të La Ligës ndaj Elches.
Trajneri Hansi Flick deklaroi se lojtari kishte nevojë të “qartësonte kokën”.
Ndërkohë, Manchester United ka nisur të shqyrtojë mundësinë e transferimit përmes përfaqësuesve të lojtarit.
Balde ka ende kontratë me Barcelonën, por situata aktuale mund ta bëjë të mundur largimin e tij.
Nëse United vendos të bëjë ofertë zyrtare, ditët e fundit të afatit kalimtar mund të jenë vendimtare për të ardhmen e mbrojtësit spanjoll.