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Manchester United është i hapur për mundësinë e shitjes së Marcus Rashfordit gjatë afatit kalimtar të janarit, pavarësisht se sulmuesi anglez është rikthyer në skuadrën e parë të klubit.
Sipas gazetarit Ben Jacobs, drejtuesit e klubit po e shqyrtojnë seriozisht këtë opsion, ndërsa largimi i Rashfordit mund të bëhet edhe më i mundshëm në rast se United siguron transferimin e një sulmuesi të ri.
Kujtojmë se Barcelona kishte mundësinë ta blinte përfundimisht Rashfordin për 30 milionë euro pas huazimit të tij, por klubi katalunas vendosi të mos e aktivizonte opsionin e blerjes.
Megjithatë, Manchester United nuk do ta lejojë largimin e tij me çdo kusht, pasi kërkon një ofertë që konsiderohet e pranueshme nga drejtuesit e klubit.