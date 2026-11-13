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Mauricio Pochettino ka rënë dakord të marrë drejtimin e ekipit të Manchester United si trajner kryesor, duke filluar nga data 18 nëntor.
Klubi ka arritur një marrëveshje me Federatën Amerikane të Futbollit (US Soccer) për lirimin e Mauricios dhe stafit të tij, pasi ata të kenë përmbushur detyrimet e tyre me kombëtaren e meshkujve të Shteteve të Bashkuara.
Kjo vjen pasi Man Utd shkarkoi Michael Carrick-un të enjten, ndërsa klubi ndodhet në zonën e rënies nga kategoria në Premier League, raporton BBC, transmeton Klankosova.tv
Argjentinasi njihet për stilin e tij të futbollit sulmues dhe me intensitet të lartë, për përkushtimin në ndërtimin e skuadrave të forta e të bashkuara, si dhe për suksesin e jashtëzakonshëm në zhvillimin e lojtarëve individualë.
Pochettino ka treguar vazhdimisht performancë në nivelet më të larta të futbollit, në liga të ndryshme. Ai e nisi karrierën e tij si trajner te Espanyol në vitin 2009, për t'u transferuar më pas te Southampton, ku në vitin 2014 arriti numrin më të lartë të pikëve për klubin në Premier League.
Gjatë pesë sezoneve të plota te Tottenham Hotspur, Pochettino e bëri klubin një pjesëmarrës të rregullt në UEFA Champions League, duke siguruar kualifikimin për katër sezone radhazi dhe duke e çuar ekipin në finalen e parë të këtij kompeticioni në vitin 2019.
Në vitin 2021, ai iu bashkua Paris St-Germain, ku fitoi titullin e Ligue 1, Kupën e Francës (Coupe de France) dhe Superkupën e Francës (Trophée des Champions), përpara se të kalonte te Chelsea në vitin 2023.
Së fundmi, ai drejtoi kombëtaren e meshkujve të SHBA-së deri në fazën e 16-sheve në Kupën e Botës FIFA.