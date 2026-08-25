Lajmet e fundit
Manchester City nuk ka hequr dorë nga Enzo Fernandez dhe po përgatit një tjetër përpjekje për të transferuar mesfushorin argjentinas nga Chelsea.
Sipas raportimeve të fundit, të publikuara sot, City është gati të rikthehet në sulm për 25-vjeçarin, i cili raportohet se është i hapur për një transferim në “Etihad”, transmeton Klankosova.tv.
Chelsea më herët kishte vendosur një çmim prej 120 milionë funtesh për Fernandez, por kërkesa e klubit londinez tani raportohet të jetë rritur në rreth 140 milionë euro.
Manchester City e kishte humbur afatin e vendosur nga Chelsea për një ofertë prej 120 milionë funtesh më 14 gusht, por interesimi nuk është mbyllur. Sky Sports raportoi se City vazhdon ta konsiderojë Fernandez si objektiv përpara mbylljes së merkatos më 1 shtator.
Një faktor i rëndësishëm në këtë histori është Enzo Maresca.
Trajneri aktual i Cityt e njeh shumë mirë Fernandezin nga koha kur të dy ishin te Chelsea, ndërsa argjentinasi po përballet me një të ardhme të pasigurt në “Stamford Bridge”.
Saga pritet të marrë një kthesë të re në ditët e fundit të merkatos, me Manchester Cityn që duhet të vendosë nëse do të bëjë ofertën e madhe për ta bindur Chelsean të heqë dorë nga një prej lojtarëve kryesorë të skuadrës.