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Manchester City ka zyrtarizuar apelin ndaj vendimit të Premier League, që e shpalli klubin fajtor për 114 nga 115 akuzat financiare të ngritura ndaj tij.
Klubi anglez e kundërshton fuqishëm vendimin dhe pretendon se procesi përmban “gabime themelore ligjore, faktike dhe procedurale”.
City këmbëngul se ka prova të pakundërshtueshme për të mbështetur pafajësinë e tij. Apeli do të shqyrtohet nga një bord i pavarur prej tre anëtarësh.
Sipas rregullave të Premier League, procesi pritet të përfundojë brenda 12 javësh, ndërsa vendimi i bordit pritet brenda 30 ditësh nga përfundimi i seancës.
Ndërkohë, Manchester City vijon të përballet me mundësinë e sanksioneve, të cilat mund të variojnë nga gjoba dhe zbritja e pikëve deri te përjashtimi nga Premier League, nëse vendimi përfundimtar mbetet në fuqi. /Klankosova.tv