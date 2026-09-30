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Manchester United ka shtuar Wesleyn në listën e objektivave për afatin kalimtar të janarit.
Mbrojtësi brazilian i Romës është një nga opsionet që drejtuesit e klubit anglez po shqyrtojnë për të forcuar repartin defensiv, transmeton Klankosova.tv.
23-vjeçari ka kontratë me Romën deri në vitin 2030 dhe vlera e tij në treg është rreth 40 milionë euro. United po monitoron situatën e tij, ndërsa në listë ka edhe Jarrad Branthwaite, Murillo, Tyrick Mitchell dhe Lewis Hall. Për Wesley-n interesohen gjithashtu Atlético Madridi dhe Arsenali.