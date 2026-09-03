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Manchester United po përgatit një revolucion në mbrojtje për verën e vitit 2027, me një investim që pritet të kalojë 500 milionë funta.
Klubi anglez synon të transferojë katër mbrojtës të rinj: dy anësorë dhe dy qendërmbrojtës.
Prioriteti kryesor është Lewis Hall i Newcastle United. 21-vjeçari ishte objektiv i United edhe këtë verë dhe raportohet se është i hapur për një transferim në Old Trafford në vitin 2027.
Ndërkohë, klubi do të vlerësojë të ardhmen e Lisandro Martinez, Harry Maguire, Matthijs de Ligt dhe Luke Shaw para se të bëjë lëvizjet e radhës. /Klankosova.tv