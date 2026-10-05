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Manchester United monitoron Youssouf Fofananë, mesfushorin e Milanit që aktualisht po luan në huazim te Sevilla.
Sipas raportimeve, skautët e klubit anglez po ndjekin nga afër paraqitjet e 27-vjeçarit, i cili është kthyer në një objektiv të mundshëm për Premier League.
Interesi i Manchester United e komplikon edhe më shumë situatën për Sevillan, që dëshiron ta transferojë përfundimisht Fofanën pas përfundimit të huazimit.
Mbetet për t’u parë nëse United do të kalojë nga monitorimi në një ofertë konkrete për francezin./Klankosova.tv