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Një njësi kontroverse e Departamentit të Policisë së New Yorkut e akuzuar për përdorim të forcës së tepërt kundër protestuesve, është shpërbërë.
Kështu njoftuan të hënën kryebashkiaku Zohran Mamdani dhe komisionerja e NYPD-së, Jessica Tisch, duke përmbushur një premtim kyç të fushatës nga kryebashkiaku për të ndarë policimin e protestave nga antiterrorizmi.
Së bashku me eliminimin e Grupit të Reagimit Strategjik, disa taktika agresive të menaxhimit të turmave tani janë të ndaluara dhe njësi të reja të fokusuara në dialog do të krijohen në NYPD dhe në Zyrën e Kryetarit të Bashkisë për Sigurinë e Komunitetit për të siguruar një përgjigje të koordinuar ndaj protestave, thanë kryebashkiaku dhe komisioneri në një deklaratë, raporton CNN, transmeton Klankosova.tv.
"Divizioni i ri i Dialogut dhe De-eskalimit të Komunitetit" i udhëhequr nga civilët nuk do të ketë armë ose kompetenca arrestimi dhe do të punojë me një njësi të re të NYPD-së - Ekipi i Mbështetjes së Amendamentit të Parë - për t'u përgatitur dhe për t'iu përgjigjur protestave. Të dy njësitë do të punojnë me një Divizion të ri të Mbështetjes së Patrullave brenda NYPD-së, i cili do të ketë personel nga oficerë të verifikuar të cilët do të marrin trajnim të specializuar për menaxhimin e kontrollit të turmave.