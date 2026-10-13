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Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka pranuar një letër urimi nga kryeministri i Maltës, Robert Abela, me rastin e rizgjedhjes së tij në krye të Qeverisë.
Në letrën e tij, Abela ka vlerësuar marrëdhëniet e shkëlqyera dypalëshe ndërmjet Maltës dhe Kosovës, duke shprehur gatishmërinë për vazhdimin e bashkëpunimit të ngushtë dhe forcimin e mëtejmë të lidhjeve të miqësisë mes dy vendeve, transmeton Klankosova.tv.
“Malta dhe Republika e Kosovës gëzojnë marrëdhënie të shkëlqyera dypalëshe, dhe mezi pres që të vazhdojmë bashkëpunimin tonë të ngushtë teksa forcojmë edhe më shumë lidhjet e miqësisë ndërmjet dy vendeve tona”, ka shkruar Abela.
Kryeministri maltez ka riafirmuar gjithashtu mbështetjen e palëkundur të Maltës për aspiratat evropiane të Kosovës, duke i uruar sukses vendit në rrugën drejt integrimit evropian.
“Dua të riafirmoj mbështetjen e palëkundur të Maltës për aspiratat evropiane të Kosovës dhe t’ju uroj sukses teksa vendi juaj vazhdon të përparojë në rrugën evropiane”, thuhet në letrën e shefit të qeverisë në Maltë.