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Politologu dhe autori Albinot Maloku ka promovuar sot librin e tij të ri “Një vit jetë pa institucione”, një botim publicistik, analitik dhe historiografik që trajton zhvillimet politike, shoqërore e diplomatike në Kosovë.
Në emisionin “Edicioni Special” në Klan Kosova, Maloku tha se libri trajton një periudhë të vështirë nëpër të cilën ka kaluar Kosova, duke nisur nga ndryshimet politike pas zgjedhjeve të 14 shkurtit 2021.
Sipas tij, libri nuk fokusohet vetëm te problemet e formimit të institucioneve, por sjell një pasqyrë të zhvillimeve politike gjatë kësaj periudhe.
“Republika e Kosovës e kaloi një periudhë jashtëzakonisht të vështirë këto vitet e fundit. Në libër flitet për periudhën e ndryshimeve politike që ndodhën më 14 shkurt të vitit 2021”, tha Maloku.
Një pjesë e veçantë e librit, sipas autorit, i kushtohet zhvillimeve pas zgjedhjeve të 9 shkurtit 2025 dhe pamundësisë për formimin e institucioneve të reja, përkundër mundësive që ekzistonin.
“Lexuesi do ta vërejë në kapitullin e katërt, ku flitet për komplet rrjedhën e ngjarjeve prej 9 shkurtit të vitit 2025, kur Republika e Kosovës nuk arriti t’i formojë institucionet, duke i pasur të gjitha mundësitë që kjo të bëhej”, deklaroi ai.
Libri vendos në dialog të kaluarën me zhvillimet dhe sfidat e së tashmes, duke trajtuar edhe dimensionin shoqëror, politik e diplomatik të Kosovës dhe duke ngritur pyetje mbi të ardhmen e vendit.