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Të shtunën mbahet edicioni i 36-të i ‘Mallit Poetik’, një traditë që prej vitesh bashkon poetë e dashamirës së letërsisë.
Në emisionin “Ora Shtatë”, rreth këtij edicioni ka folur organizatori Asllan Qyqalla, transmeton Klankosova.tv.
“’Malli Poetik’ me të vërtetë është një mallëngjim, mall për t’u takuar krijuesit, poetët, dashamirët e fjalës së bukur, të ëmbël”, tha ai.
Pos tjerash, gjatë këtij edicioni poetët do të përballen me jurinë, e që njëri prej tyre do të rrëmbejë çmimin kryesor.