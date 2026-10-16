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Një person është arrestuar në fshatin Terpezë të Malishevës, pasi gjatë kontrollit i është gjetur një armë zjarri dhe tetë fishekë.
Sipas raportit të Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur më 15 tetor, rreth orës 01:50. I dyshuari, mashkull kosovar, punonte si roje në një firmë private.
Policia ka bërë të ditur se arma e zjarrit dhe tetë fishekët janë sekuestruar.
Me vendim të prokurorit, i dyshuari është liruar, ndërsa rasti do të vazhdojë në procedurë të rregullt.
"Fsh.Terpezë, Malishevë 15.10.2026 - 01:50. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar-roje në një firmë private, pasi që i është gjetur dhe sekuestruar një armë zjarri dhe 8 fishekë. Me vendim të prokurorit i dyshuari është liruar dhe rasti shkon në procedurë të rregullt".