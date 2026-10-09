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Malisheva ka shënuar fitore të madhe në udhëtim ndaj Dritës, duke triumfuar me rezultat 0-1 në Gjilan, për t’u ngjitur përkohësisht në pozitën e parë të tabelës me 19 pikë.
Hero i mysafirëve ishte Gjemal Ibishi, i cili realizoi golin e vetëm të ndeshjes në minutën e 57-të, duke ia siguruar Malishevës tri pikë të arta.
Në anën tjetër, Drita krijoi më shumë raste shënimi, por sërish vuajti mungesën e efikasitetit para portës kundërshtare.
Skuadra gjilanase nuk arriti të shënojë për ndeshjen e tretë radhazi, duke e thelluar problemin me realizimin e golave.
Pas kësaj humbjeje, Drita mbetet me 11 pikë, ndërsa Malisheva kalon përkohësisht në krye të tabelës me 19 pikë.