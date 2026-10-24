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Malisheva ka shënuar një fitore tejet të rëndësishme në udhëtim, duke mposhtur Drenicën me rezultat të pastër 2-0, në takimin e vlefshëm për javën e 11-të në Albi Mall Superligën e Kosovës.
Përballja e zhvilluar këtë të shtunë në Skënderaj solli një lojë mjaft të balancuar në fushë, por skuadra mysafire u tregua dukshëm më konkrete dhe efikase para portës kundërshtare, transmeton Klankosova.tv.
Posedimi i topit foli lehtësisht në favor të Malishevës me 51 për qind kundrejt 49 për qind të vendasve.
Ndonëse Drenica tentoi më shumë drejt portës duke regjistruar 10 goditje (kundrejt nëntë të mysafirëve), ishte Malisheva ajo që i konkretizoi shanset në gola.
Serinë e golave e hapi Dren Kryeziu në minutën e 35-të, duke kaluar mysafirët në epërsi dhe duke mbyllur pjesën e parë me shifrat 1-0.
Me të filluar pjesa e dytë, Malisheva dyfishoi epërsinë. Në minutën e 52-të, Haxhiu realizoi golin e dytë, duke vulosur fatin e këtij takimi dhe duke siguruar tri pikë të plota për ekipin e tij.
Me këtë fitore, Malisheva vazhdon marshimin në krye të tabelës me 26 pikë të tubuara, tri më shumë se Prishtina ndjekëse, e cila ka dy ndeshje më pak të zhvilluara dhe nesër luan derbin përballë Dritës.
Në anën tjetër, Drenica mbetet në kuotën e 11 pikëve, duke u pozicionuar në vendin e shtatë të renditjes tabelare.