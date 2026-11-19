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Mali i Zi ka mbyllur përkohësisht edhe dy kapituj të tjerë në negociatat për anëtarësim në Bashkimin Evropian, duke e çuar në 25 numrin e kapitujve të mbyllur nga gjithsej 33 sa ka hapur.
Lajmi u bë i ditur nga Presidenca irlandeze e Këshillit të Bashkimit Evropian, e cila e cilësoi këtë si një përparim të rëndësishëm drejt synimit të Malit të Zi për t'i përmbyllur të gjithë kapitujt negociues deri në fund të vitit 2026.
Thomas Byrne, ministër i Shtetit për Çështjet Evropiane dhe Mbrojtjen i Irlandës, në emër të Presidencës irlandeze, tha se ky zhvillim dëshmon përkushtimin e fortë të Irlandës ndaj zgjerimit të BE-së, transmeton Klankosova.tv.
“Përparimi i sotëm nënvizon përkushtimin e vendosur të Presidencës irlandeze ndaj zgjerimit të BE-së. Me mbylljen e përkohshme të dy kapitujve të tjerë negociues me Malin e Zi, numri i përgjithshëm i kapitujve të mbyllur ka arritur në 25. Nëntë prej tyre janë mbyllur gjatë Presidencës irlandeze”, deklaroi Byrne.
Ai shtoi se udhërrëfyesi i fundit i Komisionit Evropian tregon se Mali i Zi i ka përmbushur të gjitha kriteret për mbylljen e kapitujve dhe se synimi për përfundimin e negociatave deri në fund të vitit është realist.
Dy kapitujt e fundit vijnë pas konferencës së mëparshme të anëtarësimit, të mbajtur më 6 nëntor 2026, kur Mali i Zi mbylli përkohësisht kapitullin 1, për lëvizjen e lirë të mallrave, dhe kapitullin 12, për sigurinë ushqimore, politikën veterinare dhe fitosanitare.
Mali i Zi ka hapur të 33 kapitujt negociues në procesin e anëtarësimit në BE, ndërsa me zhvillimin e fundit ka arritur të mbyllë përkohësisht 25 prej tyre.
Megjithatë, mbyllja e kapitujve mbetet e përkohshme. Sipas parimeve të negociatave, marrëveshjet për kapitujt e veçantë nuk konsiderohen përfundimtare deri në arritjen e një marrëveshjeje të përgjithshme për të gjithë kapitujt.
Bashkimi Evropian gjithashtu ruan të drejtën që, nëse është e nevojshme, t'u rikthehet kapitujve të mbyllur në një fazë të mëvonshme të negociatave.