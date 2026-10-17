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Dy persona të dyshuar për përfshirje në trafikimin e narkotikëve janë arrestuar, ndërsa gjatë operacionit janë konfiskuar 53 kilogramë substancë që dyshohet të jetë marihuanë, me vlerë rreth 80 mijë euro në tregun vendor.
Sipas njoftimit të Policisë, operacioni është realizuar mbrëmë rreth orës 21:40, pas disa muajsh hetime në kuadër të rastit të koduar “MALI”, në koordinim me Prokurorinë Themelore në Gjilan.
Të dyshuarit dyshohet se ishin të përfshirë në blerjen, posedimin, shpërndarjen dhe shitjen e paautorizuar të narkotikëve, si dhe në përgatitjet për transportimin e tyre jashtë vendit, transmeton Klankosova.tv.
Gjatë operacionit, policia ka kontrolluar dy shtëpi dhe objektet përcjellëse. Në bagazhin e njërës prej veturave është gjetur dhe konfiskuar substanca e dyshuar narkotike.
Përveç 53 kilogramëve marihuanë, si prova materiale janë sekuestruar edhe dy telefona mobilë dhe dy automjete me targa vendore.
Operacioni është mbështetur nga dy ekipe të Njësisë së Reagimit të Shpejtë në Gjilan dhe Njësia e Forenzikës Rajonale, e cila ka bërë fotografimin, evidentimin dhe tërheqjen e provave nga vendi i ngjarjes.
Të dyshuarit, B.A., i lindur më 1988, dhe S.H., i lindur më 1971, të dy shtetas kosovarë, janë intervistuar në prani të avokatëve mbrojtës.
Me vendim të prokurorit të shtetit, të dy janë ndaluar për 48 orë, për procedura të mëtejshme ligjore.