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Këngëtari Malësor Prenkoçaj ka emocionuar me rrëfimin e tij në emisionin “Weekend” në Klan Kosova, ku ka folur për dashurinë ndaj atdheut dhe rëndësinë e ruajtjes së identitetit shqiptar.
Ai ka treguar se është me prejardhje nga Malësia, ndërsa ka lindur dhe është rritur në Podgoricë. Më pas, për studime, është zhvendosur në Prishtinë.
Malësori ka thënë se 28 Nëntori ka pasur gjithmonë një vend të veçantë në zemrën e tij dhe se që nga fëmijëria është munduar ta festojë këtë datë.
Ai ka treguar edhe për krenarinë që ndien kur në Malësi shpaloset flamuri kuqezi.
“Është data më e rëndësishme që e ka kombi ynë. Është data më e madhe kombëtare dhe shpirtërore”, ka thënë ai, njofton Klankosova.tv.