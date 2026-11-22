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Futbollisti Donyell Malen po kalon një formë të jashtëzakonshme me fanellën e Romës.
Sulmuesi holandez ka barazuar një rekord 66-vjeçar të klubit italian, pasi dy golat e realizuar në fitoren 5-1 ndaj Parmës e çuan në kuotën e 26 golave në Serie A ,gjatë vitit kalendarik 2026.
Me këtë shifër, Malen renditet përpara disa prej sulmuesve më të njohur të futbollit evropian sa i përket golave në kampionatet vendore gjatë këtij viti.
Harry Kane dhe Raphinha kanë realizuar nga 21 gola në kampionatet përkatëse, ndërsa Kylian Mbappé numëron 19 gola në La Liga. Kështu, Malen po lë gjurmë me Romën, duke hyrë në historinë e klubit kryeqytetas.