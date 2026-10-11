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Malda Avdyli është vetëm 11 vjeçe, por tashmë ka nisur rrugëtimin e saj në muzikë, duke kombinuar këndimin me mësimin e instrumentit të flautit.
Ajo ka treguar në emisionin “Weekend” në Klan Kosova, se pasioni për muzikën i ka lindur që në fëmijëri, kur prindërit e saj kanë vërejtur talentin e saj teksa këndonte në veturë.
“Që në moshën tetëvjeçare kam filluar ta mësoj flautin. Muzikën e dua shumë dhe kjo është ëndrra ime. Në fillim e kisha pak më të vështirë, por me ushtrime po bëhet gjithnjë e më lehtë”, ka treguar 11-vjeçarja.
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