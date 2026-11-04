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Një aksident rrugor është regjistruar në aksin Levan-Vlorë në Shqipëri, ku një automjet ka përplasur një këmbësor 70-vjeçar.
Sipas njoftimit të policisë, automjeti drejtohej nga një 58-vjeçar me inicialet A. B., ndërsa këmbësori, Baftjar Shahaj, banues në fshatin Levan, është transportuar në Spitalin Rajonal Fier, ku ka ndërruar jetë.
Pas aksidentit, drejtuesi i automjetit është shoqëruar në Komisariat për veprime të mëtejshme procedurale, raporton Tch, transmeton Klankosova.tv.
Policia bën me dije se nga testi i alkoolit rezultoi se 58-vjeçari nuk kishte konsumuar alkool.
Ndërkohë, grupi hetimor vijon punën për të zbardhur rrethanat dhe shkakun e aksidentit.