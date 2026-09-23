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Kryetari i Qendrës “Gjenocidi në Kosovë - Plagë e Hapur”, Bardhyl Mahmuti, gjatë një konference një ditë më parë, si qendër, ka kërkuar që institucionet të shqyrtojnë vendosjen e gjendjes së jashtëzakonshme në Kosovë, me arsyetimin e “shpërbërjes së Dhomave të Specializuara”.
Në emisionin “Ora Shtatë”, Mahmuti tha se askush nuk e ka votuar Gjykatën Speciale për të ndëshkuar dikë apo luftën çlirimtare, transmeton Klankosova.tv.
Ai shtoi se është dëshmuar që sipas tij, ‘një proces i sajuar politikisht, i mbështetur dhe i sponsorizuar nga Serbia, përfundoi në dënimin e luftës çlirimtare të Kosovës’.
“Askush prej tyre nuk ka besuar që mund të ndodhë një trup gjykues që duhet parimisht të ndajë drejtësi, të sjellë një padrejtësi të tillë politike. Këtu është votuar të hidhet dritë se Ushtria Çlirimtare e Kosovës nuk ka të bëjë me çështjen e trafikimit të organeve dhe krimeve montsruoze që mbante ai raport i miratuar në Këshillin e Evropës. Asnjë njeri nuk ka votuar për të ndëshkuar dikë apo luftën e UÇK-së. U dëshmua se një proces i sajuar politikisht, i mbështetur dhe i sponsorizuar nga Serbia, përfundoi në dënimin e luftës çlirimtare të Kosovës. Në mënyrë të qartë, përgjegjësia nuk është individuale, përkundër pluhurit që mundohen të hedhin, përgjegjësia është kolektive e të gjithë njerëzve që kanë luftuar për çlirimin e Kosovës”, tha ai në Klan Kosova.