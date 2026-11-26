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Aktivistja Besa Mahmuti, në "Ora 7" në Klan Kosova foli lidhur me fenomenin e vrasjes së grave dhe theksoi se një nga problemet kryesore të shoqërisë në Kosovë mbetet mosemancipimi i burrave.
Sipas saj, përderisa feminizmi dhe angazhimi i vazhdueshëm për barazi kanë ndikuar në emancipimin e grave, i njëjti proces nuk është reflektuar edhe te burrat.
Mahmuti ka vlerësuar se në shoqëri ende nuk është kuptuar sa duhet rëndësia e feminizmit dhe emancipimit, si dhe roli i tyre në ndryshimin e raporteve shoqërore.
“Feminizmi, që tash e shumë kohë është aktiv në shtetin tonë, ka bërë që gratë tona të emancipohen. Në të kundërtën, nuk ka ndikuar që edhe burrat tanë të emancipohen. Problemin kryesor e kemi te mosemancipimi i burrave në shtetin tonë”, ka deklaruar Mahmuti.