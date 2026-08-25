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Farmacistja Edita Hyseni ka folur në emisionin “Ora7” në Klan Kosova për benefitet e perdorimit te vajti te farës së zezë.
Hyseni tha se vaji i farës së zezë mund të ndikojë në shërimin e Helikobakterit.
Është shumë e rëndësishme me zgjedh edhe diçka që është natyrale se ne normalisht ne nuk mundem. Fillimisht është ushqimi i shëndetshëm e mandej tash ne po e dimë që stili i jetës nuk na lejon gjithmonë me jetu kështu me rregulla, me libër, me protokoll edhe është shumë e rëndësishme me përdorë diçka natyrale qysh është vaji i farës së zezë i cili ndryshe njihet edhe si shkatërruesi natyral i bakterieve, ndikon në shkatërrimin e helikobakterit bakterieve në përgjithësi por në këtë rast meqënëse po flasim për helikobakterin ë ndihmon në dy mënyra, e vret direkt bakterin edhe e shkatërron ambientin në të cilin rritet bakteri. Për këtë arsye është shumë e rëndësishme që me pas si pjesë të rutinës është diçka natyrale, është mundet me marrë është pa recetë, mundet me u ble domethënë nuk ka nevojë recetë, nuk ka nevojë dhe me qenë i sëmurë”, tha ajo.
Farmacistja shtoi se vaji i farës së zezë mund të ndihmojë edhe në mirëmbajtjen e sistemit të tretjes.
Hyseni tha se produktet natyrale nuk duhet të zëvendësojnë terapinë e përshkruar nga mjeku, por sipas saj, mund të përdoren krahas saj.
Sipas saj, vaji i farës së zezë mund të përdoret si mbështetje gjatë kësaj periudhe, por trajtimi i bakterit duhet të ndiqet sipas udhëzimeve mjekësore.