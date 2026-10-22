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Presidenti francez Emmanuel Macron tha të enjten se protestat "të paligjshme" do të ndalohen në ditët në vijim dhe fajësoi grupet ultra të majta "kryengritëse" dhe vandalët për trazirat dhe plaçkitjet e fundjavës së kaluar.
Duke folur pas një takimi me shefat e inteligjencës dhe ministrat e lartë, Macron tha se demonstratat e organizuara nga grupe të tilla si sindikatat do të lejoheshin të vazhdonin, por mund të devijoheshin përgjatë rrugëve alternative për të mbrojtur bizneset, raporton Reuters, transmeton Klankosova.tv.
"Të shtunën e kaluar patëm akte politike dhe kryengritëse nga grupe ultra të majta, qëllimi i të cilave është të rrëzojnë Republikën", tha ai.
Komentet e tij erdhën ndërsa autoritetet në të gjithë Francën përgatiteshin për protesta të reja pas disa prej trazirave më të këqija urbane të vendit në vite.
Ministri i Drejtësisë Gerald Darmanin tha se donte që të pezulloheshin të drejtat e votës për njerëzit që sfidojnë ndalimet për të marrë pjesë në demonstrata dhe kufizimet në aksesin në mediat sociale për njerëzit e përfshirë në dhunë, plaçkitje ose sulme ndaj policisë.
Të gjitha protestat e planifikuara për të shtunën në Marsejë dhe Lion, qytetet e dyta dhe të treta më të mëdha të Francës, janë ndaluar, thanë autoritetet lokale. Megjithatë, demonstratat e reja tashmë po marrin formë përpara asaj që zyrtarët kanë frikë se mund të jetë një tjetër fundjavë e paqëndrueshme.