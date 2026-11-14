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Zoja banorja e Big Brother VIP Kosova 5 u pyet nga publiku nëse loja e saj i ngjan asaj të një ish-finalisteje.
“Për besë, nuk jam t’u e ditë për cilën ish-finaliste jeni t’u fol”, u përgjigj ajo.
Pasi banorët i treguan se bëhej fjalë për Xhenetën, ajo vazhdoi me një deklaratë: “Besoj se n’lavanderi nuk jam t’u nejt unë krejt kohën”.
Nuk ka vonuar as reagimi i ish-banores së BBVK 4, Xhenetës, e cila përmes një postimi në Instagram iu kundërpërgjigj kësaj deklarate.
“Ma mirë n’lavanderi se sa Galaxy. Paske harru që e ke komentu çdo ditë n’T7 si opinioniste. Vazhdo luj se finalen e ki t’garantume”, ka shkruar Xheneta.