Lajmet e fundit
Këngëtari i njohur, Gold AG ka rrëfyer me shumë emocion momentin kur mori vesh për dënimin e ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në Hagë.
Ai tregoi se përjetoi një moment të rëndë emocional dhe fizik, duke e krahasuar ndjesinë me një infarkt.
“Nuk e di qysh është ndjenja me pasë një njeri infarkt. Nuk e di ku të dhemb ose ku të shtrëngon, u bllokova dhe nuk munda të marr frymë”, rrëfeu Gold AG për Grida Dumën, transmeton Klankosova.tv.
Ai tregoi se në ato momente pranë tij ishte edhe djali i vogël, i cili e pyeti se çfarë kishte.
“Pata djalin e vogël afër, më tha: ‘Çka ki babë?’. Edhe kam ikur. Nuk e dija çka po më ndodh”, u shpreh këngëtari.
Gold AG rrëfeu se më pas doli jashtë, hipi në makinë dhe u nis, duke përjetuar një frikë të madhe për gjendjen e tij.
“Kam dalë, hipa në makinë dhe thashë: edhe nëse vdes, mos të vdes para djalit”, tregoi ai i përlotur.