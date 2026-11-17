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Një bisedë mes Anjezës dhe Arlindës në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 5 ka sjellë në vëmendje jetën sentimentale të kësaj të fundit.
Anjeza e ka pyetur Arlindën nëse kishte pasur ndonjëherë lidhje dashurie me ndonjë djalë.
“Jo. Kam pasë puthje, po lidhje jo. Kam dashtë me provu për m’u kanë ma e sigurt në ndjenjën tem, që mos me thanë veç qishtu edhe s’ka. Po m’i puthë muj edhe djemtë, s’o problem”, është shprehur ajo.
Kujtojmë se Arlinda ka deklaruar publikisht se është lesbike.
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