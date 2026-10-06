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Deputeti i PDK-së, Mërgim Lushtaku, ka deklaruar se ky subjekt sot do të mbajë mbledhjen e kryesisë.
Lushtaku tha në Klan Kosova se qëndrimi i kësaj partie mbetet i palëkundur: ndryshimi i ligjit për Specialen duhet të votohet në dyja leximet.
"Është detyrë të mbështesim vlerat më të mëdhaja, që është vet historia, vet sakrifica e popullit, Ushtria Çlirimtare e Kosovës, bijtë dhe bijat më të mirë të vendit. Ta lëmë në baltë historinë, e Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës, dhe gjithë këtë këto sakrifica, për pozita është absurditet", deklaroi Lushtaku.
Ndiqni debatin në studion e Klan Kosovës.